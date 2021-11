Brasileiro: Athletico-PR arranca empate com Flamengo

O Athletico-PR arrancou um empate de 2 a 2 com o Flamengo, na tarde desta terça-feira (2) na Arena da Baixada, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança da competição, permanecendo em 3º, com 50 pontos (9 a menos do que o líder Atlético-MG, que tem duas partidas a mais).

Os finalistas da Copa do Brasil buscaram o empate!

