São Paulo vence Inter e mantém vivo o sonho de alcançar Libertadores

Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo bateu o Internacional por 1 a 0, na noite deste domingo (31), e alcançou a 11ª posição da classificação, com 37 pontos, mantendo vivas as esperanças de conseguir a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Já o Colorado termina a rodada na 6ª posição, com 41 pontos.

O triunfo do Tricolor foi alcançado graças a gol de Gabriel Sara, aos 4 minutos do primeiro tempo. Reinaldo tocou para o volante, que bateu na saída de Marcelo Lomba.