Série B: Ponte Preta e Vitória empatam e seguem ameaçados

Ponte Preta e Vitória apenas empataram em 0 a 0 na tarde deste sábado (30). A partida, válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O próximo confronto é contra o CSA, terça-feira (2), às 16h, no Barradão.





