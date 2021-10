Em casa, Campinense-PB decide com Atlético-CE vaga na final da Série D

Este sábado (30) será decisivo para Campinense e Atlético-CE que lutam para assegurar presença na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times já garantiram o acesso acesso à Série C do ano que vem e o grande objetivo agora é a busca do título. Como o primeiro duelo da semifinal terminou empatado em 1 a 1, a classificação hoje depende apenas de uma vitória simples de qualquer uma das equipes. Se houver novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. O confronto no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), terá início às 16h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo na TV Brasil. Quem vencer decidirá o título da Série D com o vencedor de ABC-RN e Aparecidense-GO, que se enfrentam amanhã (31), também às 16h.

O Campinense tem um bom histórico jogando em casa: seis vitórias três empates e apenas uma derrota. Para o jogo deste sábado, Ranielle Ribeiro, técnico da Raposa, terá de volta à equipe os atacantes Fábio Lima e Marcus Nunes, que não entraram em campo em Horizonte (CE), no primeiro duelo da semi, por questões médicas. Desfalque mesmo será o volante Rafinha, capitão do Campinense, que se recupera de uma grave lesão no joelho.