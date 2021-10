O CSA derrotou o Vasco por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (29) no estádio de São Januário, e assumiu a 7ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. Com o revés o Cruzmaltino ficou em 8º com um ponto a menos.

ENCERRADO NO RIO DE JANEIRO! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags