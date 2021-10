Campo Mourão-PR e Atlântico-RS decidem quem vai as quartas da LNF

Uma publicação compartilhada por Atlântico Futsal (@atlanticofutsal)

A equipe do Atlântico, liderada pelo técnico Thiago Raupp, entra com força máxima em quadra. O treinador terá a sua disposição todo o elenco para o embate decisivo deste sábado (29): os goleiros João Paulo e Tiago; os pivôs Jé e Rick; os fixos Grillo e Allan (capitão), e os alas Antoniazzi, Lucas, Vini, Serginho, Guto e Suelton.

"Esperamos que o resultado seja favorável a nós como já aconteceu. Sabemos da qualidade do adversário, uma equipe fortíssima. Os jogadores com muita experiência e dentro dos seus domínios são muito fortes. A gente espera um grau de dificuldade altíssimo, mas estamos preparados para trazer a classificação para Erechim", afirmou Raupp antes de embarcar com os jogadores para o Paraná.

Classificação às quartas

De acordo com o regulamento da LNF 2021, quem conseguir duas vitórias, ou uma vitória e um empate, avança às quartas de final. No caso de dois empates ou vitórias alternadas, a definição da vaga ocorrerá após prorrogação.Serão 10 minutos suplementares, divididos em dois tempos de 5 minutos, sem intervalo, com inversão de lados. O time com melhor colocação na fase classificatória leva a vantagem do empate no período suplementar.

Tags