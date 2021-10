Quarto colocado na Série B, Goiás anuncia saída de Marcelo Cabo

17:38 | Out. 28, 2021

O Goiás anunciou nesta quinta-feira (28) a saída do treinador Marcelo Cabo, contratado há pouco mais de três meses. De acordo com o clube, atualmente quarto colocado na Série B - a decisão pelo desligamento foi tomada em comum acordo. Nas últimas oito rodadas o Esmeraldino empatou duas vezes, a última delas em casa contra o Botafogo, na terça(26), em duelo pela 32ª rodada.

NOTA OFICIAL



O Goiás Esporte Clube comunica que Marcelo Cabo deixa o comando técnico do time profissional nesta quinta-feira, 28 de outubro, juntamente com o seu auxiliar, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert.

Junto com o treinador carioca, de 54 anos, deixam o clube o auxiliar, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert. O Esmeraldino soma 53 pontoso: é último colocado do G4, que assegura o acesso à Série A do Brasileiro em 2022. Como ainda não jogaram na 32ª rodada, o sexto colocado Vasco (47 pontos) e o Guarani (46) terão chance de se aproximar da zona de classificação.

Na próxima rodada, na terça-feira (2 de novembro) o Esmeraldino recebe a Ponte Preta no estádio da Serrinha, Goiânia, e deve ser comandado pelo auxiliar Glauber Ramos.

