Copa do Brasil: Athletico-PR bate Flamengo no Maracanã e está na final

10:15 | Out. 28, 2021

O Athletico-PR alcançou a grande decisão da Copa do Brasil após derrotar o Flamengo por 3 a 0, em pleno estádio do Maracanã na noite desta quarta-feira (27). No confronto de ida, disputado há uma semana na Arena da Baixada, o resultado foi um empate de 2 a 2.