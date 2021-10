O Coritiba empatou em 1 a 1 com o CRB, na noite desta terça-feira (26) no estádio Rei Pelé, e pode perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro (dependendo do resultado da partida entre Goiás e Botafogo).

#CRBxCFC - 1x1 - Coxa traz um ponto de Maceió!