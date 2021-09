Botafogo empata com Vitória e segue vice-líder da Série B

O Vitória e o Botafogo não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no estádio do Barradão, em Salvador, pela 27ª rodada da Série B.

Fim de jogo. O Vitória fica no empate sem gols com o Botafogo, no Barradão.

A próxima partida do rubro-negro é sábado (02), às 16h, contra o Goiás.#SouNego #ECV



