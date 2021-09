Série B: Vitória e Botafogo jogam no estádio do Barradão

O Vitória recebe o Botafogo, nesta quarta-feira (29) no estádio do Barradão, em Salvador, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em partida da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa vêm de derrota por 1 a 0 para o Londrina e lutam para sair da zona do rebaixamento da competição. O Leão da Barra, que tem 26 pontos da classificação, terá o desfalque do atacante Marcinho.