Futsal: Brasil cai para Argentina e adia sonho de reconquistar o mundo

O sonho de reconquistar a coroa do futsal foi adiado para 2024. Nesta quarta-feira (29), o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Argentina em confronto pela semifinal da Copa do Mundo da modalidade, realizada na Lituânia.

Resta à seleção canarinho buscar, no próximo domingo (3) a partir das 10h (horário de Brasília), o terceiro lugar do Mundial contra o perdedor de Portugal e Cazaquistão, que se enfrentam nesta quinta-feira (30) a partir das 14h. Atuais campeões, os argentinos buscam o bi também no domingo, mas às 14h. As partidas serão todas em Kaunas, mesma cidade onde foi disputado o jogo desta quarta.