O CRB prolongou a má fase do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda subiu uma posição na classificação. Nesta terça-feira (28), o Galo de Campina superou o Timbu por 3 a 1 no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 27ª rodada da competição.

