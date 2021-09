Tênis: Luisa Stefani opera joelho direito em Chicago

A paulista Luisa Stefani, número 13 do mundo nas duplas de tênis, passou nesta segunda-feira (27) por uma cirurgia no joelho direito para reconstruir o ligamento cruzado anterior. O procedimento ocorreu em Chicago (Estados Unidos).

O ligamento do joelho da atleta brasileira rompeu na partida da semifinal do US Open. Na ocasião, em 10 de setembro, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Stefani disputava o tie-break do primeiro set contra as americanas Cori Gauff e Catherine McNally. Com a lesão da atleta paulista, as norte-americanas alcançaram a final.