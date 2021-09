Brasil estreia com vitórias no Mundial de tênis em cadeira de rodas

O Brasil estreou no Mundial por equipes de tênis em cadeira de rodas com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (27), as seleções masculina e feminina da classe open (tenistas com deficiência em membros inferiores) e o time da categoria quad (atletas com deficiências em três ou mais extremidades do corpo) venceram os respectivos confrontos pela primeira rodada da competição. O torneio é realizado em Alghero, província da Sardenha (Itália). As partidas podem ser acompanhadas ao vivo no canal do YouTube da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

Na quad, os brasileiros derrotaram o atual campeão Japão por dois jogos a um (os duelos são realizados em melhor de três). No primeiro embate, Shota Kawano (26º do mundo) derrotou Leandro Pena (sem ranking) por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5). Em seguida, Ymanitu Silva, oitavo no ranking da ITF, surpreendeu Koji Sugeno (quinto), também em sets diretos (6/2 e 6/3). Já nas duplas, Ymanitu e Leandro se impuseram contra Sugeno e Kawano e ganharam por 2 a 0 (6/4 e 6/3). A seleção verde e amarela volta a quadra na terça-feira (27), contra os Estados Unidos, a partir das 4h30 (horário de Brasília). O último adversário pelo Grupo 2 da primeira fase será o Canadá, em data e horários indefinidos.