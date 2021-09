Além do tri no Brasileiro, atacante do Timão é eleita craque da final

A piauiense Adriana, atacante do Corinthians, brilhou em campo na noite deste domingo (27), na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, que garantiu ao Timão o tricampeonato do Brasileiro Feminino de Futebol. A atacante, de 24 anos, marcou um golaço aos 32 minutos do primeiro tempo na Neo Química Arena, em São Paulo, e participou da jogada do terceiro gol do Timão, uma bicicleta da meia Vic Albuquerque.

"Momento inesquecível. Vai ficar guardado para sempre na minha memória esse espetáculo que a gente fez aqui hoje. Um título tão importante para a gente. Para mim mais especial ainda, o terceiro título. Fico feliz demais, agora é comemorar e aproveitar", disse a atleta, eleita craque da partida, em depoimento à Confederação Brasileira de Futebol.