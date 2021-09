Corinthians e Palmeiras disputam Dérbi na 22ª rodada do Brasileiro

Corinthians e Palmeiras disputam, neste sábado (25), o grande clássico da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dérbi terá como palco a Neo Química Arena, em São Paulo, e começa às 19h (horário de Brasília).

O Timão (o 6º colocado com 30 pontos) chega à partida tentando retomar o caminho das vitórias para se aproximar do pelotão da frente da competição, que tem o Verdão (o 2º com 38 pontos) como um dos principais personagens.