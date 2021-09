CSA encerra sequência de vitórias do Botafogo na Série B

O CSA derrotou o Botafogo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA DO AZULÃOOOOOOOO! Que noite, Nação!!!!!! Marco Túlio e Iury Castilho balançaram as redes na vitória do Maior de Alagoas. Na volta da torcida azulina ao estádio, tivemos a festa completa com o resultado positivo.

