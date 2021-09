São Paulo e América-MG empatam em 0 a 0 pelo Brasileiro

O São Paulo e o América-MG ficaram no 0 a 0, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro disputada nesta quarta-feira (22) no estádio do Morumbi.

América cria boas chances, mas fica no empate sem gols com o @SaoPauloFC!#SPFCxAFC | 0x0#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/ks6dJSL1b1 — América FC ✊