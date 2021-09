O Red Bull Bragantino está perto de uma histórica e inédita final internacional. Nesta quarta-feira (22), o Massa Bruta derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no jogo de ida do confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana.