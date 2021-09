Antes de final nacional, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulista

Quatro dias antes de decidirem a Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O compromisso desta quarta-feira (22), no Allianz Parque, em São Paulo, terminou empatado em 1 a 1.