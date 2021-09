SP recebe etapa do circuito mundial de tênis em cadeira de rodas

Teve início nesta terça-feira (21) o Wheelchair Brasil - ITF Tennis International, etapa do circuito mundial de tênis em cadeira de rodas que acontece na Associação Esportiva São José, em São José dos Campos, São Paulo.

O destaque fica por conta da participação de atletas do Time Brasil. O trio Daniel Rodrigues (24º do mundo), Meirycoll Duval (26º) e Ana Caldeira (46º) marcaram presença na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Além deles, também estão na disputa os brasileiros Bruno Makey (177º) e Felipe Santana (224º), no masculino, Lucimaria Nascimento (56º) e Maria Fernanda Alves (101º), no feminino, Augusto Fernandes (32º), Leandro Pena (sem ranking), João Lucas Takaki (6º), Cesar Silva da Rosa (18º), Arthur Dantas (sem ranking) e Jade Lanai (2º), no Juniors. Esse grupo disputa, na semana que vem, a Copa do Mundo da modalidade na Itália.