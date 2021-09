Pelé publica vídeo realizando exercícios de fisioterapia e brinca: "Em breve eu volto pra Santos"

O Rei do Futebol apareceu pedalando uma bicicleta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador de futebol se recupera de uma cirurgia realizada no início de setembro

Pelé segue sua recuperação após passar por uma cirurgia para remover um tumor no cólon direito. Nesta terça-feira, 21, o Rei do Futebol publicou um vídeo nas redes sociais realizando exercícios em uma bicicleta de fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelé foi internado na unidade hospitalar paulista em 31 de agosto para passar por exames de rotina e, ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia no sábado, 4. Perto de completar 81 anos, o ex-jogador estava com seus exames de rotina atrasados por conta da pandemia de Covid-19.

Na última sexta-feira, 17, a filha de Pelé, Kely Nascimento, publicou uma foto junto do pai e afirmou que ele estava se “recuperando bem e dentro do quadro do normal”. “Ele não gosta quando eu falo isso então, por favor, não conta pra ele, mas ele é um senhor. No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, as vezes são dois passos para frente e um para trás.”



Tags