Guarani derrota Remo e ingressa no G4 da Série B

O Guarani derrotou o Remo por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (21) no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bugre chegou aos 41 pontos e passou a ocupar a 4ª posição. Já o Remo segue com 33 pontos em 11º lugar.

FIM DE JOGO! Guarani vence o Remo por 2 a 0 e entra momentaneamente no G4. A equipe volta a jogar no sábado (25), quando enfrenta o Coritiba, fora de casa.



