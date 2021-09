Avaí vence Goiás em Santa Catarina e sobe na tabela da Série B

O Avaí derrotou o Goiás por 1 a 0, na noite desta terça-feira (21) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo saiu após o Leão pressionar muito e perder diversas oportunidades. Até que, aos 34 minutos do segundo tempo, o atacante Jonathan chutou de fora da área e contou com um desvio na zaga para dar os três pontos aos catarinenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado deixou o time de Santa Catarina com 40 pontos, na 6ª posição. Já o Esmeraldino perdeu a chance de assumir a liderança, e se mantém no 2º lugar com 45 pontos. O Avaí terá outro adversário da parte de cima da tabela na próxima rodada. O Leão de Florianópolis visita o CRB no sábado (25). Já o Goiás terá o clássico estadual contra o Vila Nova na sexta-feira (24) no estádio da Serrinha.

Sampaio Corrêa e Brusque empatam no Maranhão

O Sampaio Corrêa apenas empatou com o Brusque em 2 a 2 no Castelão. Os gols dos donos da casa foram marcados pelo lateral-direito Luis Gustavo, aos 26 minutos de jogo, e pelo atacante Jackson, aos 45 minutos da etapa inicial.