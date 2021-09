Fluminense e Cuiabá empatam em 2 a 2 na Arena Pantanal

Fluminense e Cuiabá empataram em 2 a 2, na noite desta segunda-feira (20) na Arena Pantanal, em Cuiabá, na partida que encerrou a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Fora de casa, Flu fica no 2 a 2 com o Cuiabá, gols de Luiz Henrique e Raúl Bobadilla. O Tricolor volta a campo no domingo, às 16h, contra o RB Bragantino. pic.twitter.com/wFkRtdPzln — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 21, 2021

Com o resultado, o Tricolor ficou na 8ª posição com 29 pontos, enquanto o Dourado fechou a rodada na 9ª posição com 28 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense começou melhor e não demorou a abrir uma vantagem de dois gols no marcador. Logo aos 4 minutos, Luiz Henrique recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio se livrando de um adversário e bateu forte, da entrada da área, para acertar o ângulo e marcar um golaço. Quinze minutos depois o time das Laranjeiras chegou ao segundo graças a gol de cabeça de Bobadilla.

Porém, aos 22 minutos da etapa inicial o Cuiabá descontou em gol em cobrança de pênalti de Jonathan Cafu.