Coluna - Paralimpíada Universitária reuniu amadores e medalhistas

A edição 2021 da Paralimpíada Universitária foi realizada entre sexta-feira (17) e sábado (18) da semana passada e marcou a retomada das competições no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O torneio reuniu 388 atletas de 24 estados e do Distrito Federal, que disputaram pódios em sete modalidades (atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, judô, natação, parabadminton e tênis de mesa), representando 180 instituições de ensino superior do país. A universidade campeã será conhecida até sexta-feira (24).

Uma mensagem da veterana em Paralimpíadas Universitárias para quem está no começo! Nem deu tempo de descansar de Tóquio e Thalita Simplício, mais uma medalhista nos Jogos Paralímpicos, já está de volta às pistas. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags