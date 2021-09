Moto Club vence de novo o Castanhal e está nas oitavas da Série D

O Moto Club, do Maranhão, voltou a vencer, na tarde deste domingo (19), o paraense Castanhal, por 2 a 1, em jogo disputado no estádio Modelão, no interior do Pará.



A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.



O resultado classificou o Papão do Norte, que já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, às oitavas de final da Série D. O primeiro gol foi marcado pelo volante Vander, aos 4 minutos da segunda etapa. Ele recebeu um bom cruzamento da direita e apenas concluiu para o gol, próximo à marca do pênalti.



O segundo saiu depois do goleiro do Castanhal defender um pênalti do meia Ted Love, e Felipe Cruz, aos 11 minutos da etapa final, aproveitar o rebote para mandar a bola para o fundo das redes.



Pelo time da casa, marcou o zagueiro Guilherme, de cabeça, aos 20 minutos da etapa final. Na próxima fase, o time do Maranhão enfrentará o vencedor do duelo entre o América do Rio Grande do Norte e o Itabaiana, de Sergipe. Depois de empatarem no Rio Grande do Norte em 1 a 1 na partida de ida, os nordestinos estão se enfrentando na tarde deste domingo (19) em Sergipe e quem vencer garante a vaga.



