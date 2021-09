Melhor campanha da Série D, Castanhal decide futuro contra Moto Club

O estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal (PA), será o palco do jogo de volta do confronto entre Castanhal-PA e Moto Club-MA, neste domingo (19), pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil a partir das 15h (horário de Brasília).

Dono da melhor campanha da Série D do Campeonato Brasileiro, o clube paraense entra em desvantagem no duelo, já que os maranhenses levaram a melhor há uma semana, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, por 2 a 0. Os atacantes Márcio Diogo e Ted Love balançaram as redes para o Papão do Norte, que avança de fase até se perder por um gol de diferença. Com a invencibilidade quebrada, o Japiim da Estrada tem de vencer em casa (onde está invicto na Série D, com cinco vitórias e dois empates) por três ou mais gols de saldo no tempo normal para se classificar. Caso o placar agregado fique empatado após os 90 minutos no Modelão, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O zagueiro Cleberson Ilustre, que levou o terceiro amarelo no jogo de ida, desfalca o Castanhal. Lucão deve ser o substituto. Se repetir a base do time que atuou em São Luís, o técnico Cacaio deve escalar o Japiim com Axel Lopes; Daelson, Guilherme Almeida, Lucão e Lucas Santos; Willians, Samuel, Alexandre Santana e Lukinhas; Leandro Cearense e Pecel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Moto, o volante Vander e o atacante Felipe Cruz estão novamente à disposição do técnico Zé Augusto, após cumprirem suspensão. Outra cara nova será o zagueiro Weder, sacado do time titular minutos antes de a bola rolar na última partida, porque o nome não aparecia no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por outro lado, os volantes Codó (terceiro amarelo) e Lucas Hulk (lesão na coxa esquerda) estão fora. O Papão deve atuar com João Paulo; Diego Renan, Gustavo, Weder e Esquerdinha; Vander, Abu e Danúbio; Ted Love, Márcio Diogo e Felipe Cruz.

Quem se classificar no duelo terá pela frente o ganhador do confronto entre Itabaiana-SE e América-RN, que também fazem o segundo jogo neste domingo (19), às 16h, em Itabaiana (SE). Na partida anterior, na Arena das Dunas, em Natal, as equipes empataram por 1 a 1.

Tags