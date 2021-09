Caxias defende vantagem e Lusa busca virada para seguir na Série D

O futuro de Portuguesa-SP e Caxias-RS na Série D do Campeonato Brasileiro será decidido neste sábado (18), a partir das 15h (horário de Brasília), no Canindé, em São Paulo. O duelo pela segunda fase da competição será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Fim de semana de jogos de volta no mata-mata da #SérieDnaTVBrasil. No sábado, às 16h, a @Lusa_Oficial recebe o @sercaxias no Canindé. O time grená ganhou da lusa no primeiro jogo e vai a SP com a vantagem. #FutebolTVBrasil é #AoVivo na sua #EmissoraPública https://t.co/LNBnNcF0OP pic.twitter.com/D9nv7MD7u3 — TV Brasil (@TVBrasil) September 18, 2021

Os gaúchos estão em vantagem por terem vencido o jogo de ida, há uma semana, no Centenário, em Caxias do Sul (RS), por 1 a 0, gol do centroavante Michel. O time grená se classifica em caso de empate. À Lusa, só uma vitória por dois ou mais gols de saldo garante classificação no tempo normal. Caso os paulistas ganhem por um gol de diferença e igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Na Portuguesa, o técnico Fernando Marchiori tem quase força máxima à disposição e deve repetir a formação do primeiro jogo, com Dheimison; Jefferson Feijão, Willian Magrão, Patrick e Denis Neves; Marzagão, Caíque, Walfrido e Danilo Pereira; Lucas Douglas e Ermínio. Os atacantes Tito (adutor da coxa) e Cesinha (panturrilha), com dores, ainda são dúvida.