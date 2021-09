No jogo entre os Leões Azul e da Ilha, melhor para o representante do Pará. Nesta quinta-feira (16), o Remo derrotou o Avaí por 2 a 1 no Baenão, em Belém, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGO, VITÓRIA DO LEÃO!!!! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags