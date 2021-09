O CRB arrancou um empate em 1 a 1 com o Vasco, na noite desta quinta-feira (16) no estádio Rei Pelé, em partida da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que marcou a estreia do técnico Fernando Diniz e do meia Nenê pelo Cruzmaltino.

