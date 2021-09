Cearense Henrique Gurgel tenta repetir 2018 e conquistar ouro nas Paralimpíadas Universitárias

Henrique é o líder do ranking universitário na prova de 150 metros medley, na natação, e foi campeão brasileiro e do pan-americano

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, as Paralimpíadas Universitárias de 2021 começam nesta quinta-feira, 16, e se estenderão até domingo, 19. O evento será realizado em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, e vai reunir os principais competidores da categoria.



O cearense Henrique Gurgel é um deles. Líder do ranking universitário na prova de 150 metros medley, na natação, ele tentará repetir o feito de 2018, quando foi campeão brasileiro e pan-americano da modalidade. A competição também vale como seletiva para o Pan-Americano Paralímpico Universitário de 2022.

Henrique já está em São Paulo desde a semana passada, realizando os últimos treinos para as provas em que vai competir. Atleta da Associação Cearense de Esporte Adaptado (Acea), ele tentará uma nova medalha de ouro.

As Paralímpiadas Universitárias serão disputadas em sete modalidades (Atletismo, Bocha, Judô, Natação, Tênis de Mesa, Parabadminton e Basquete 3x3). O evento, segundo o Comitê Paralímpico “têm por finalidade estimular a participação dos estudantes universitários com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte”.

