Série D: Galvez e Guarany de Sobral empatam pela 2ª fase

O Ferroviário-CE goleou o Paysandu-PA por 5 a 1 na tarde desta segunda-feira (13) pela 16ª rodada do Grupo A da Série C. A partida foi realizada na Cidade Vozão, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza (CE).

Logo aos cinco minutos da etapa inicial, Maurinho aproveitou bate e rebate e concluiu com categoria no canto do goleiro Victor Souza. Aos 10, Edson Caríus aproveitou lançamento, deslocou o goleiro e ampliou o placar. No fechamento da primeira etapa, aos 41 minutos, Maurinho subiu mais alto do que a zaga paraense e marcou de cabeça o terceiro gol do Ferroviário.

Na etapa final, aos sete minutos, Ruy cobrou pênalti no canto direito e fez o gol de honra do Paysandu. O time do Ceará fechou o placar com Vitão de cabeça, aos 22 minutos, e Thiago Aperibé, aos 47.