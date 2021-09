Aleksandar Petrovic deixa comando técnico da seleção de basquete

Líder do Grupo A2, o Guarany de Sobral inicia hoje a caminhada na segunda fase da Série D em busca do sonhado acesso. No primeiro mata-mata da Quarta Divisão do Brasileiro, o Rubro-Negro enfrentará o Galvez-AC, às 17 horas, na Arena Acreana, em Rio Branco/AC, no duelo de ida.

Na primeira etapa da competição, o Cacique do Vale conquistou 28 pontos em 14 jogos, com nove vitórias, um empate e quatro derrotas - aproveitamento de 66%. Como visitante - a exemplo do embate de hoje - foram três resultados positivos e quatro reveses em sete oportunidades.

A boa campanha da equipe cearense é o trunfo no regulamento para decidir o confronto dentro de casa, na próxima segunda-feira, 20, às 15 horas, no Junco, em Sobral. Comandante do escrete vermelho e preto, o técnico Vladimir de Jesus destacou a média de idade baixa do elenco, a folha salarial de R$ 50 mil por mês e a importância dos pagamentos em dia para o desempenho no certame.

O Galvez-AC, por sua vez, ficou na quarta posição do Grupo A1, com 22 pontos. O time do Norte do país obteve sete triunfos, uma igualdade e seis reveses na fase anterior, com rendimento de 52%. Nos jogos como mandante, foram três vitórias, três derrotas e um empate.

O outro representante cearense nesta fase da Série D é o Atlético-CE, que empatou em 1 a 1 com a Juazeirense-BA no último sábado, 11, no estádio Domingão, em Horizonte.

