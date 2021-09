Série B: Botafogo e Londrina se enfrentam no Nilton Santos

A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (11). Time de melhor campanha no Grupo 8, o Joinville-SC encara o Bangu-RJ, quarto colocado do Grupo 7, em Moça Bonita, na zona oeste do Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O jogo de volta será no sábado que vem (18), na Arena Joinville, também às 15h. O vencedor do confronto terá pela frente quem avançar entre Uberlândia-MG e Nova Mutum-MT.

O Bangu assegurou o lugar no mata-mata na última rodada da primeira fase, ao bater o Santo André-SP por 2 a 1, em Diadema (SP). Os cariocas ficaram com a última vaga do Grupo 7 na segunda fase por terem um gol a mais de saldo que a Inter de Limeira-SP, que terminou a chave em quinto lugar, com os mesmos 19 pontos dos banguenses.

O zagueiro Brito, que recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Santo André, está suspenso. Rafael Esculapio, que foi titular em boa parte do primeiro turno da fase de grupos, é a opção para o técnico Felipe Loureiro no setor.

O Alvirrubro deve entrar em campo com: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Rafael Esculapio e Rai Lopes; Renatinho, Denilson e Luís Araújo; Rochinha, Santarém e Rafael Carioca.

O Joinville é um dos dois únicos clubes invictos da Série D até o momento (o outro é o Castanhal-PA). Em 14 jogos, foram sete empates e sete vitórias. A última delas, por 3 a 1 sobre o FC Cascavel-PR, em Joinville (SC), garantiu ao Tricolor a ponta do Grupo 8, com 28 pontos, um a frente da própria Serpente Aurinegra. O JEC tem a segunda defesa menos vazada do torneio, com apenas seis gols sofridos, atrás somente da Ferroviária-SP, que levou cinco gols.

São três novidades à disposição do técnico Leandro Zago, em relação ao duelo passado. O lateral Carlinhos e os atacantes Paulo Victor e Chrystian se recuperaram de lesões, sendo liberados pelo departamento médico. O meia Danilo, porém, segue vetado, em tratamento de uma pubalgia. O lateral Renan Castro, expulso contra o FC Cascavel, cumpre suspensão.