Eliminatórias: Tite diz não esperar jogo fácil contra o Peru

Vivo na briga pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro e também classificado à final do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira (8), o FC Cascavel se garantiu na decisão estadual ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 1 no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), na partida de volta do confronto pela semifinal da competição.

A Serpente Aurinegra terá o Londrina como rival na disputa pelo título. Os dois jogos da final ainda serão marcados pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Por terem feito melhor campanha, os cascavelenses terão o mando de campo no segundo duelo.

Antes de a bola rolar, o FC Cascavel pediu o adiamento da partida por causa de um surto de casos do novo coronavírus (covid-19) no elenco. Em nota, o clube do interior argumentou “se tratar de uma questão extraordinária”, que afetava “a competitividade do duelo”, mas teve a solicitação negada pela FPF e pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do estado.

Ainda no comunicado, a Serpente Aurinegra mencionou o fato de a Federação ter postergado “por aproximadamente quatro meses a realização do jogo contra o Furacão, mesmo diante dos mais de 80 inscritos por parte do time da capital”. O confronto demorou a ser agendado pelos compromissos do Athletico na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

O FC Cascavel amanheceu nesta quarta-feira com 11 jogadores à disposição, mas conseguiu a liberação de três atletas que testaram negativo para a covid-19. Mais inteiro, o Athletico saiu na frente aos cinco minutos, com o meia Nikão. Como as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida há uma semana, na Arena da Baixada, em Curitiba, a vantagem parcial levava o Rubro-Negro à final.

A reação da Serpente aconteceu na segunda etapa. Aos dois minutos, o volante Willyan Sotto cruzou pela direita e o atacante Rogério concluiu para as redes, empatando o jogo. Aos 18, Willyan bateu escanteio e o atacante Léo Itaperuna, de cabeça, virou o marcador. O Furacão pressionou, mas o time do interior soube se defender e garantir a classificação.

As equipes voltam a jogar no fim de semana, nos respectivos campeonatos nacionais. No sábado (11), o Athletico enfrenta o América-MG às 16h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela Série A. No domingo (12), no mesmo horário, o FC Cascavel visita o também paranaense Cianorte no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), no duelo de ida da segunda fase da Série D.

