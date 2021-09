A vitória do goalball é a vitória de uma vida

A parceria da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski sobrou na estreia do US Open, em Nova York (Estados Unidos), último Grand Slam da temporada. Stefani e Dabrowski venceram por 2 sets a 0 a dupla da suiça Viktorja Golubic com a eslovena Tamara Zidansek, com parciais de 6/1 e 6/2.

Neste sábado (4), Stefani e Dabrowski voltam à quadra, com chance de se garantirem nas oitavas de final se triunfarem novamente. Elas enfrentarão as vencedoras do confronto entre a dupla Petra Martic (Croácia) e Shelby Rogers (EUA) contra as parceiras Mandy Minella (Luxemburgo) e Liudmilla Samsonova (Rússia).

"Foi a primeira vez que jogamos nas quadras aqui, não tínhamos conseguido treinar, foi um ótimo sentimento, gostei da quadra desde o aquecimento, de estar de volta jogando em Nova York. Legal ter a torcida de volta, o público”, disse em nota Stefani, número 17 no ranking de duplas da WTA.

Soares e Murray

A primeira estreia exitosa no US Open na noite desta quinta (3) foi do brasileiro Bruno Soares em parceria com o britânico Jamie Murray. Na primeira partida após dois meses de recuperação em decorrência de uma cirurgia de apendicite, Soares e Murray superaram o norte-americano Tommy Paul e o australiano Alexei Popyrin em 2 sets a 0, parciais de 6/4 6/2.

Atual campeão - ano passado Soares levantou a taça ao lado crota Mate Pavic, antigo parceiro - , o brasileiro e o britânico duelam logo mais, ao meio-dia, com os norte-americanos Chris Eubanks e Bjorn Fratangelo.

