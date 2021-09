Paralimpíada: Nathan Torquato avança às semifinais do parataekwondo

O brasileiro Nathan Torquato derrotou o japonês Mitsuya Tanaka por 58 a 24 pelas quartas de final do parataekwondo da Paralimpíada de Tóquio (Japão). Agora o paulista segue para as semifinais, onde enfrentará o italiano Antonino Bossolo a partir das 6h15 (horário de Brasília) desta quinta-feira (2) no Centro de Convenções Makuhari Messe.

Antes do triunfo sobre o atleta do Japão, Nathan já havia vencido Parfait Hakizimana, atleta do time de refugiados, na noite de quarta-feira (1) por 27 a 4.

Em janeiro, o brasileiro foi escolhido pelo Portal Mundo Taekwondo como o melhor das Américas de 2020. Nathan é lutador da classe K44, para atletas com amputação de braço.

