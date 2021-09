Goalball feminino perde em Tóquio para EUA e disputa bronze com Japão

A seleção brasileira feminina de goalball foi derrotada nesta quinta-feira (2) para os Estados Unidos por 3 a 2, nos pênaltis, nas semifinais da Paralimpíada de Tóquio. A prorrogação terminou empatada por 2 a 2 no Centro de Convenções Messe, na cidade de Chiba. Com este revés, as brasileiras vão disputar medalha de bronze com o anfitrião Japão. O duelo será realizado amanhã (3), á 1h15 (horário de Brasília).