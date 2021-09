Fluminense empata em 1 a 1 com o Juventude no Maracanã

O Vovô venceu o Figueirense-SC por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira, 2, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), e assumiu a liderança isolada do Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com sete pontos. Os gols do Alvinegro foram marcados por Cristiano, Marco Antônio e Jhoninha, enquanto Fabrício fez para o Figueira.

O Vozão abriu o placar logo aos três minutos da etapa inicial com Cristiano, que aproveitou uma bola mal rebatida pela defesa do Figueirense-SC e chutou forte no meio do gol. Aos 37 minutos, o Ceará ampliou com Marco Antônio.

Na etapa final, o Figueira diminuiu o placar aos oito minutos, com Fabrício. A vitória do Vovô foi selada aos 37 minutos com Jhoninha, que não perdoou o rebote do goleiro Vitor e empurrou a bola para o fundo das redes, decretando o placar de 3 a 1 a favor do Vovô.

Invicto na segunda fase da competição, com duas vitórias e um empate, o Alvinegro é líder isolado do Grupo C com sete pontos, três a mais que o segundo colocado Grêmio-RS. O Figueirense-SC segue na lanterna com apenas um ponto conquistado.

Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar pelo returno do torneio, desta vez na casa do Figueirense-SC, quinta-feira, 9, às 15 horas, pela 4ª rodada da segunda fase, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).



