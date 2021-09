Paralimpíada: Marivana Oliveira é prata no arremesso de peso

Marivana Oliveira conquistou a medalha de prata na prova do arremesso do peso feminino classe F35 da Paralimpíada de Tóquio (Japão), nesta quarta-feira (1) no Estádio Olímpico.

É PRATAAAA! Marivana Oliveira, do Arremesso de Peso F35, faz 9.15m e se garante no segundo lugar do pódio. PARABÉNS DEMAIS! Começamos a chuva de medalhas! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags