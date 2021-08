Poupando titulares, Brasil goleia França no futebol de 5

O Fortaleza empatou a terceira partida consecutiva na Série A do Brasileiro ontem à noite, no Castelão, desta vez com o Cuiabá. O placar zerado foi fruto de um ataque pouco inspirado do Tricolor e de mais uma atuação segura de Marcelo Boeck.

O camisa 1 do Leão fez pelo menos duas intervenções cruciais, que evitaram a quebra da invencibilidade do Fortaleza como mandante, o que significa que o Dourado, mesmo com volume de jogo bem menor, conseguiu ser mais perigoso. O ala-direita Yago Pikachu, ao fim do jogo, inclusive, reconheceu que, apesar das muitas finalizações, o Fortaleza teve poucas chances reais de gol.

Leia mais | Fortaleza realiza melhor primeiro turno nordestino na Série A por pontos corridos

Uma delas foi de Pikachu, aos 27 minutos do primeiro tempo, que cabeceou na pequena área uma bola levantada por David, mas o goleiro Walter defendeu. No segundo tempo, o camisa 22 também teve uma chance, dando o último toque na bola após boa jogada de Romarinho pela esquerda e um toque de calcanhar de Wellington Paulista, mas novamente o arqueiro contrário saiu bem e levou a melhor.

Pikachu ainda colocou uma bola no travessão, em cobrança de falta na entrada da área aos 44 da segunda etapa. Além dele, é possível citar uma cabeçada de Igor Torres, após jogada individual de Romarinho pela direita, levantando bola para quem estava na segunda trave. O desvio foi reto, mas sem muita força e Walter pegou, também nos minutos finais. Titi, de letra, e Henríquez, em cabeçada alta, levaram as últimas esperanças ao torcedor tricolor, mas nada de gols.

Quanto ao Cuiabá, visitante teve três ótimas oportunidades de marcar. No primeiro tempo, Cabrera pegou uma sobra de bola de fora da área e arriscou. Boeck conseguiu espalmar e, no rebote, Paulão isolou. Depois, Pepê foi grande jogada e lançou João Lucas, que chegou na grande área batendo para o gol. Novamente o goleiro tricolor salvou.

Já na segunda etapa, Uendel bateu colocado, no ângulo superior esquerdo, de longe e Boeck voou para defender com com a mão direita. A arma do Dourado era o contra-ataque, mas a defesa do Fortaleza conseguiu se recuperar muitas vezes e desmanchar as investidas do time mato-grossense.

Se faltou capricho nas finalizações para o Tricolor, não faltou ousadia do técnico Juan Pablo Vojvoda. Todas as alterações do argentino foram para lançar atacantes em campo. A exceção foi o meia Lucas Lima, que tem perfil ofensivo, e fez a estreia pelo time. O camisa 25 fez alguns passes longos, conseguiu lançar uma bola por cima da defesa adversária, mas nada que chamasse muita atenção.

O resultado fez o Fortaleza somar mais um ponto, chegar a 33 e manter a terceira colocação, mas nitidamente não agradou. Desde a sétima rodada que o Leão não passava em branco em uma partida da Série A do Brasileiro.



O Tricolor fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 4, contra o Bahia, fora de casa. Com os empates seguidos, Bragantino e Flamengo encostaram e o time de Vojvoda precisará voltar a vencer para não correr riscos de deixar o G-4.

Ficha técnica

Fortaleza 0 x 0 Cuiabá

Fortaleza: 3-5-2 - Boeck; Tinga, Jackson, Titi; Pikachu, Éderson (L. Lima), Felipe, Crispim (Henríquez), M. Vargas (Romarinho); Robson (Torres), David (W. Paulista). Téc: Vojvoda

Cuiabá: 4-4-2 - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão (Walber), Uendel; Auremir (Yuri), Camilo (Cafu), Pepê, Clayson; Cabrera (Osman), Jenison (Papagaio). Téc: Jorginho

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 30/8/2021

Horário: 21h30min

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli-MG

Assistentes: Felipe Costa de Oliveira-MG e Celso Luiz da Silva-MG

VAR: Rafael Traci-FIFA/SC

Cartões amarelos: Felipe, Torres (FOR) Yuri, Pepê, Papagaio, Clayson (CUI)

Renda e público: não houve, devido à pandemia do novo coronavírus





