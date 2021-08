Paralimpíada: seis brasileiros alcançam finais da natação

As Paralimpíadas de Tóquio 2021 estão hoje, terça-feira, 31 de agosto (31/08), no 8º dia. Confira o quadro de medalhas atualizado (veja abaixo ou clique aqui para conferir a classificação). Os detalhes da trajetória do Time Brasil em terras nipônicas, as histórias surpreendentes, o surgimento de novas estrelas, os fatos inusitados e os feitos dos grandes nomes do esporte paralímpico são contados e analisados no portal do Esportes O POVO.

Quadro de medalhas das Paralimpíadas

Brasil nas Paralimpíadas: histórico de medalhas

Com 253 atletas, o Brasil tem a maior delegação das Paralimpíadas de Tóquio 2021. A expectativa do País para esta edição dos Jogos Paralímpicos é expandir seu quadro de medalhas, composto de 301 no total, sendo 87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze.

O maior número de medalhas conquistado pelo Brasil foi registrado na edição das Paralimpíadas acontecida em casa. Em 2016, durante os Jogos sediados no Rio de Janeiro, os representantes brasileiros conquistaram 72 medalhas. Apesar disso, a melhor posição do País em pódio (7º lugar) foi na edição anterior, Londres 2012.

A primeira medalha brasileira foi obtida em Toronto 1976. Os responsáveis foram Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos da Costa, dupla que angariou a prata na modalidade lawn bowls, parecida com a bocha e praticada na grama. Quatro anos antes, o Brasil estreava nas Paralimpíadas, durante a edição de 1972, em Heidelberg, Alemanha.

A presença e o impacto do País nos Jogos Paralímpicos foram crescendo ao longo do tempo. Na edição de Atlanta, em 1996, o País logrou 21 medalhas, um crescimento de 200% em relação às sete medalhas conquistadas na edição anterior, Barcelona 1992.

