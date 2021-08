Fortaleza e Cuiabá não passam do 0 a 0 no Brasileiro

No empate sem gols diante do Cuiabá, o Fortaleza teve o maior número de finalizações da partida. Foram 19 contra 11 do adversário, de acordo com o site de estatísticas Sofascore. Em relação aos chutes na direção do gol, entretanto, o Dourado levou a melhor, com cinco chutes certos ao gol contra quatro do Tricolor. Na saída de campo, Yago Pikachu falou sobre as poucas chances claras de gol produzidas pelo Leão na partida.

"Acho que, pelo volume de jogo que a gente teve, talvez tivemos poucas chances claras de gol. No primeiro tempo, a unica chance clara partiu da minha cabeçada ali. No segundo tempo, a gente tentou de todas as formas com cruzamentos e bolas e não concluímos com êxito", pontuou o atleta do Tricolor do Pici.

O ala não deixou de elogiar a atuação do time adversário e reconheceu ter sido uma partida difícil para a equipe comandada por Vojvoda. "Esperávamos já uma equipe totalmente atrás, buscando contra-ataque, buscando a bola parada, uma equipe difícil de ser batida fora de casa. Tem números importantes, poucas derrotas fora de casa. A gente precisava fazer algo diferente para conquistar a vitória".

Com o resultado, o Fortaleza chegou ao terceiro empate consecutivo na competição. Fato que, de acordo com Pikachu, está começando a incomodar a equipe. "São três empates consecutivos que agora ta incomodando. Talvez, se a gente conseguisse vencer as partidas anteriores, a gente estava numa posição confortável. Agora é levantar a cabeça, a gente está fazendo um ótimo trabalho e agora a gente vai encerrar o primeiro turno fora de casa e a gente quer se manter na parte de cima da tabela", finalizou.

Veja tabela da Série A do Brasileirão:

Tags