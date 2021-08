Ceará anuncia a contratação do técnico Tiago Nunes

Em jogo truncado, o Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Cuiabá-MT, na noite desta segunda-feira, 30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo diante do Dourado foi a terceira igualdade consecutiva do Tricolor na competição - ficou no 1 a 1 com Santos-SP e Juventude-RS anteriormente. O resultado leva o Leão aos 33 pontos, ainda na terceira posição da Série A.

O próximo compromisso da equipe do Pici será contra o Bahia, sábado, 4, às 21 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão - a última do primeiro turno.

O jogo

Sem o zagueiro Marcelo Benevenuto, que testou positivo para Covid-19 e cumpre período de isolamento, o técnico Juan Pablo Vojvoda mexeu no sistema defensivo e deu vez a Jackson. A dupla de ataque foi formada por David e Robson.

O Fortaleza repetiu a postura ofensiva que apresenta nos jogos como mandante e criou boas oportunidades, mas também pecou em passes errados e viu o Cuiabá-MT ganhar espaço na reta final do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Robson recebeu passe de Matheus Vargas na entrada da área, girou e bateu forte à direita de Walter.

Seis minutos depois, Lucas Crispim chutou colocado e a bola saiu à esquerda da meta visitante. Aos 26, David fez jogada individual, invadiu a área pela ponta direita e cruzou na medida para Yago Pikachu, que testou no meio do gol e viu Walter espalmar.

O Dourado respondeu aos 39, quando Cabrera ficou com sobra na entrada da área, emendou chute forte de primeira e viu Marcelo Boeck espalmar. No rebote, Paulão finalizou cruzado para fora. Aos 44, no último lance de perigo do primeiro tempo, João Lucas recebeu lançamento na área, cara a cara com o goleiro do Leão, que espalmou o chute para evitar o gol.

Na volta do intervalo, Vojvoda lançou mão de duas alterações no Leão: colocou o estreante Lucas Lima e o experiente Wellington Paulista nas vagas de Éderson e David. A equipe mandante manteve maior posse de bola e presença ofensiva, mas esbarrava no sistema defensivo do Cuiabá-MT.

Aos sete minutos, Wellington Paulista arriscou chute de primeira da entrada da área e a bola saiu por cima do gol, sem perigo. No minuto seguinte, Osman subiu mais do que a marcação em cobrança de escanteio e testou firme para defesa de Marcelo Boeck. Aos 13, João Lucas carregou a bola e serviu Osman, que apareceu novamente em finalização à esquerda do camisa 1 do Fortaleza.

O Dourado voltou a criar chances de balançar as redes e levou perigo à meta tricolor. Aos 21 minutos, Uendel carregou a bola em jogada individual, bateu colocado de pé direito e viu Boeck espalmar de mão trocada para escanteio. Na cobrança, Paulão cabeceou e o goleiro fez nova defesa.

O Fortaleza tentou responder aos 30 minutos, quando Lucas Crispim arriscou chute de longa distância e a bola saiu à esquerda de Walter, sem perigo. Aos 34, foi a vez de Rafael Papagaio receber bola na área e arrematar por cima do gol. O Tricolor tentou pressionar nos minutos finais em busca do gol: aos 41, Romarinho fez jogada individual pela direita, invadiu a área e cruzou para cabeçada de Igor Torres, que foi defendida por Walter.

A última chance perigosa ocorreu aos 44 minutos, quando Yago Pikachu cobrou falta colocada da entrada da área, a bola carimbou o travessão e saiu. Wellington Paulista e Ángelo Henríquez ainda arriscaram em cabeceios, mas sem sucesso. O empate sem gols persistiu na Arena Castelão e garantiu um ponto para cada lado na penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão.

