Brasileirão: Fortaleza e Cuiabá fecham a rodada no Castelão

Dois homens foram presos neste sábado, 28, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, suspeitos de viajarem de Fortaleza ao Cariri somente para realizar assaltos. Com Gilberto Silva de Lima, 33, com passagens por furto, e Ray Gomes Farias, 25, com antecedentes também por furto e porte ilegal de arma de fogo, a Polícia encontrou dois pares de luvas, uma chave de fenda, dois alicates e um boné utilizado por um dos homens nas ações. Os dois são suspeitos de terem furtado R$ 68 mil de uma Casa Lotérica, no Crato, entrando pelo telhado do estabelecimento.

Ainda de acordo com a Polícia, os dois homens são suspeitos de praticar uma série de outros roubos na Região do Cariri, mas residem em Fortaleza. Segundo as investigações, eles saíam da Capital e iam até os municípios de Crato e de Juazeiro do Norte somente para roubar já há algum tempo. No último dia 15 de agosto, os dois teriam entrado na Casa Lotérica pelo telhado. Após investigações, a Polícia descobriu o veículo, um corsa, usado por eles no crime.

Em seguida, as composições receberam informações via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS) sobre uma tentativa de furto a outro estabelecimento comercial de Juazeiro do Norte. Com apoio de policiais civis da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), foi realizada uma busca, e os dois foram presos.

Na abordagem, os dois homens confessaram a prática dos crimes. Embora tenham conseguido entrar na loja em Juazeiro, eles não conseguiram roubar nenhum objeto de estabelecimento. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional do Crato, onde foram autuados por furto triplamente qualificado.

Com informações da rádio CBN/Cariri



