Umuarama e Santo André empatam pela LNF em 1 a 1

Com uma atuação apática, o Ceará foi derrotado na manhã deste domingo, 29, em 2 a 0 pelo América-MG no estádio Independência, em Minas Gerais. Os gols do Coelho foram marcados por Fabrício, um em cada tempo de jogo. Após o duelo, o zagueiro alvinegro, Luiz Otávio, analisou a atuação do time no embate.

"A gente até iniciou bem, conseguindo algumas transições, mas faltou o último passe. A gente acabou tomando o gol, desequilibrou um pouco a nossa equipe. Demoramos a voltar pro jogo. Equilibramos depois, no fim do primeiro tempo. No segundo tempo a gente acabou levando mais um gol, pois a gente foi procurar mais o jogo, mas erramos bastante. Não conseguimos nem diminuir e nem chegar ao empate para, consequentemente, chegamos à vitória. Fica de aprendizado, para que a gente aprenda com os nossos erros e volte melhor", expôs o jogador.

Com o resultado, o Vovô ocupa, no momento, a 8ª colocação na tabela com 24 pontos conquistados em 18 jogos. O time comandado por Guto Ferreira volta a campo somente no dia 12 de setembro, quando enfrenta o Grêmio fora de casa pela 20ª rodada da competição.

