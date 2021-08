Brasil leva mais dois Ouros e um Bronze na natação em Tóquio

Líder incontestável do Grupo A da Série D do Brasileiro, o Castanhal recebe o Penarol, neste domingo (29) a partir das 15h (horário de Brasília) no Modelão, em partida que será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Com uma impressionante sequência de oito vitórias consecutivas na competição, o Japiim da Estrada já garantiu a liderança da chave na primeira fase, com 32 pontos. Essa campanha deixa o técnico João Carlos Santos do Amaral, mas conhecido como Cacaio, muito animado para o prosseguimento da competição: “Independente do acesso, ou não [para a Série C], o nosso trabalho tem sido reconhecido, tem sido bem-feito. É claro que o acesso vem coroar o nosso trabalho, mas se não vier também, a gente está muito feliz com o que está sendo desenvolvido”

Porém, mesmo com uma posição tão favorável, Cacaio diz que o objetivo é continuar vencendo, para tentar alcançar a melhor campanha no geral, o que pode garantir vantagens no mata-mata: “Vamos enfrentar o Penarol, provavelmente com o time titular, até porque nós temos o objetivo de ficar em primeiro no geral para depois ter a vantagem de conseguir passar pelo mata-mata do acesso. Então vamos em busca de um resultado positivo”.

Porém, do outro lado do gramado estará um Penarol muito animado após garantir a classificação na última rodada, quando derrotou o Fast por 2 a 1. Com este triunfo, o Leão da Velha Serpa somou 20 pontos e não sai mais do G4.

Para esta partida, duas ausências estão certas, a do zagueiro Ivan e do lateral-esquerdo Andrei, que foram dispensados pela equipe do Amazonas no decorrer da semana.

