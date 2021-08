Com gol de Navarro, Botafogo vence Coritiba na Série B

Grêmio e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 28 de agosto (28/08), pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Grêmio inicia a 18ª rodada da Série A na 17ª colocação. O Tricolor Gaúcho soma 16 pontos em 16 jogos disputados. São quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas na competição, sendo dois triunfos, dois reveses e quatro igualdades como mandante.

Já o Corinthians ocupa a 6ª colocação, totalizando 24 pontos somados em 17 partidas disputados. O Timão possui seis vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição, sendo quatro triunfos, um revés e quatro igualdades como visitante.

Grêmio x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Grêmio x Corinthians

Provável escalação

Grêmio

Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Ferreira, Villasanti e Alisson; Borja.

Corinthians

Cássio; Du Queiroz (Fagner), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson (Renato Augusto); Jô.

Arbitragem:

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Quando será Grêmio x Corinthians

Hoje, sábado, 28 de agosto (28/08), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Corinthians

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

